Priesterjubiläum : Hans-Jürgen Bier wirkt seit 40 Jahren

Britten Mit einer Messe, Musik und vielen warmen Worten seiner Weggefährten hat der Priester sein Jubiläum gefeiert.

1981 war Hans-Jürgen Bier im Trierer Dom zum Priester geweiht worden. Nach mehreren Wirkungsstätten in Rheinland-Pfalz und im Saarland kam er im Jahr 2004 als Seelsorger in die Pfarreien Sankt Wendalinus Britten und Sankt Medardus Waldhölzbach. Seit September 2011 ist er Pfarrer im Team der Pfarreiengemeinschaft Losheim am See, seit Juni 2013 stellvertretender und seit November 2013 Dechant des 19 Pfarreien umfassenden Dekanates Losheim-Wadern.