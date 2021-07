Verkehrsunfall : Schwerverletzter Motorradfahrer bei einem Unfall bei Marpingen

Foto: dpa/Stefan Puchner

Am Donnerstag, 01.07.2021, befuhr ein Motorradfahrer gegen 00.10 Uhr die L 133 von Marpingen in Richtung Berschweiler. Auf dieser Strecke verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ-Redaktion

Er kam mit seinem Motorrad zu Fall, rutschte über die Fahrbahn und kam erst an einer Schutzplanke neben der Fahrbahn zum Liegen.

Der Motorradfahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste in eine Klinik verbracht werden.

Die Unfallursache dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein.