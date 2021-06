Am 4. Juli : Zu Besuch bei den Honigmacherinnen im Haus Lochfeld

Wittersheim Honig schmeckt lecker, ist gesund und ein wertvolles Nahrungs- und Genussmittel und wird von Bienen gemacht. Doch woher kommt der Honig und was ist das überhaupt? Wie kommt der Honig aus dem Bienenstock ins Honigglas und warum ist er manchmal hell und manchmal dunkel, mal flüssig und mal cremig, mal süß, mal herb, mal kräftig?

Zu all diesen Fragen liefert Bienenvater Hans-Werner Krick bei der Outdoor-Veranstaltung „Zu Besuch bei den Honigmacherinnen“ die Antworten. Der Erlebnisnachmittag für die ganze Familie startet am kommenden Sonntag, 4. Juli, ab 15 Uhr am begehbaren Bienenhaus von Haus Lochfeld. Mittendrin in der Honigfabrik nehmen die Teilnehmer mit allen Sinnen und noch dazu hautnah Anteil an der Produktion und an der Ernte, drehen die große Honigschleuder und sehen den frischen Honig ins Sammelgefäß laufen.