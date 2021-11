Ein weiterer Todesfall : 31 neue Corona-Infektionen im St. Wendeler Land

Symbolfoto/ Corona-Test. Foto: dpa/Marijan Murat

St Wendel Die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis St. Wendel ist erneut spürbar angestiegen und liegt am Freitag bei 179,9. Ein 80-jähriger Mann aus St. Wendel ist an oder in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben.