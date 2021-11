Demokratiekonferenz in Hasborn-Dautweiler : Gegen Fremdenhass und Populismus

Hasborn-Dautweiler Der Landkreis Sankt Wendel beteiligt sich seit August am Bundesprogramm „Partnerschaft für Demokratie“. Die Ziele: demokratisches Engagement stärken, Vielfalt fördern, Extremismus vorbeugen. Dies in einem Netzwerk aus Vereinen, Verbänden, Kirchen, Trägern der Jugendarbeit und weiteren Institutionen.

Ein Bestandteil einer „Partnerschaft für Demokratie“ ist auch eine jährliche Demokratiekonferenz – und die erste im Landkreis St. Wendel ist am Dienstag, 23. November, ab 16 Uhr in der Kulturhalle Hasborn-Dautweiler.

Eine „Partnerschaft für Demokratie“ besteht aus einem so genannten federführenden Amt, das in einer Verwaltung – in diesem Falle in der Landkreisverwaltung – verankert sein muss. Dieses kümmert sich um die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel. Eine Fach- und Koordinierungsstelle steuert die Maßnahmen der Partnerschaft. Im Landkreis St. Wendel übernimmt das Adolf-Bender-Zentrum diesen Part. Über Strategien und Projekte entscheidet der Begleitausschuss, der aus zivilgesellschaftlichen Akteuren und Vertretern der Verwaltung besteht. Hinzu kommen Möglichkeiten der Beteiligung junger Menschen, die im Landkreis Sankt Wendel gerade entwickelt werden.