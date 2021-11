Corona im St. Wendeler Land : Inzidenz im Kreis steigt stark an

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

St Wendel Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag 36 neue Corona-Infektionen. Wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilte, stieg die Inzidenz damit sprunghaft an und liegt aktuell bei 144,2. In der Kreisstadt wurden zehn neue Corona-Infektionen registriert, sechs in Freisen, elf weitere in Marpingen, eine in Namborn, zwei in Oberthal und vier Infektionen in der Gemeinde Tholey.