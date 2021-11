Bundesweite Inzidenz geht Richtung 200 : Corona-Lage im Saarland: Zwei weitere Todesfälle, drei Landkreise weiterhin über 100er-Inzidenz

Eine Altenpflegerin nimmt in einem Altenwohnzentrum einen Abstrich für einen Schnelltest zur Erkennung des Coronavirus. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Saarbrücken/Berlin Die Corona-Fallzahlen steigen im Saarland von Freitag auf Samstag laut dem Robert-Koch-Institut weiter an. Zudem gibt es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstag 185 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Saarland gemeldet. 50 761 Infektionen wurden damit insgesamt im Saarland seit Pandemie-Beginn registriert. Das RKI meldet außerdem zwei weitere Todesfälle. 1072 Personen sind damit insgesamt seit dem Beginn der Pandemie an oder mit dem Coronavirus im Saarland gestorben.

Situation im Saarland entspannter als im Bund

Die Inzidenz im Saarland stieg von 91,6 am Freitag auf 97,3 am Samstag.

Informationsveranstaltung in Neunkirchen über Corona-Lage

Informationsveranstaltung in Neunkirchen über Corona-Lage : Homburger Virologe Dr. Jürgen Rissland liefert Fakten für die „Kimmichs dieser Welt“

In allen Landkreisen stieg die Inzidenz von Freitag auf Samstag nochmal an. Die niedrigste Inzidenz herrscht im Saarpfalz-Kreis mit 69,9. Die höchste Inzidenz weist der Kreis Merzig-Wadern mit 130,5 auf. Über einer Inzidenz von 100 sind außerdem die Landkreise Saarlouis (125,9) und Neunkirchen (107,5).

Corona-Zahlen für Deutschland

Corona-Gefahr in Heimen – Landkreise im Saarland fordern jetzt Impfpflicht in der Pflege

Frage des „Berufsethos“ : Corona-Gefahr in Heimen – Landkreise im Saarland fordern jetzt Impfpflicht in der Pflege

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut deutlich angestiegen. Das RKI gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 183,7 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 169,95 gelegen, vor einer Woche bei 145,1 (Vormonat: 62,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 34 002 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.38 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit 37 120 einen Rekordwert seit Beginn der Pandemie erreicht. Vor einer Woche hatte der Wert bei 21 543 Ansteckungen gelegen.