Corona-Zahlen aus Merzig-Wadern : 41 Corona-Infektionen über das verlängerte Wochenende

Merzig-Wadern Das Landratsamt hat über das Wochenende und Allerheiligen 41 neue Corona-Infektionen im Grünen Kreis gemeldet. Der Inzidenzwert liegt am Montag bei 61,9.

Am Wochenende und am Montag gab es im Grünen Kreis insgesamt 41 neue Corona-Infektionen; elf am Samstag, neun am Sonntag und 21 am Montag, teilt der Landkreis mit. Somit sind aktuell 122 Menschen nachweislich mit Covid-19 infiziert; 33 in Merzig, 22 in Wadern, 21 in Mettlach, 17 in Losheim am See, 16 in Weiskirchen, sieben in Beckingen und sechs in Perl. Unter den Corona-Fällen wurde am Montag 52 Mal die Deltavariante festgestellt.