Aktuelle Corona-Zahlen am Freitag : 300 Neuinfektionen und drei neue Todesfälle im Saarland – erster Landkreis über Inzidenz von 200

Saarbrücken/Berlin Auch am Freitag sind die Corona-Zahlen deutschlandweit und im Saarland angestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete 300 Neuinfektionen für das Saarland. Bundesweit wurden erneut Höchstwerte erreicht.

Die Inzidenz im Saarland steigt weiter an – wenn auch langsamer als an den Vortagen. Sie wird am Freitag mit 153,9 bemessen. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 152,1 gelegen, am Dienstag noch bei 111,6. Am niedrigsten liegt die Inzidenz weiter im Kreis Neunkirchen mit 121,2. Am höchsten liegt sie im Kreis Saarlouis mit 204,9.