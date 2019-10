Festakt : Stattlicher Geburtstag eines Refugiums

Die „Liedertafel 1839“ Wallerfangen beim Festakt am Samstagabend unter Leitung des Ehren-Chorleiters Edmund Leidinger. Foto: Johannes A. Bodwing

Wallerfangen Ältester seiner Art im Saarland: Mit einem Festakt hat der Männergesangsverein „Liedertafel 1839“ Wallerfangen sein 180-jähriges Bestehen gefeiert.

Seit 180 Jahren singen die Männer der „Liedertafel 1839“ Wallerfangen. Natürlich nicht die heutigen Mitglieder dieses Gesangsvereins, aber auch die stehen inzwischen für eine Jahrzehnte umfassende Sängerlaufbahn. Damit bilden sie einen der ältesten Männergesangsvereine in Deutschland und den ältesten im Saarland. Am Samstag feierte die „Liedertafel 1839“ ihren stattlichen Geburtstag mit einem Festakt im Pfarrheim und rund 60 Gästen aus Vereinen, Einrichtungen, Organisationen und Politik.

Mit „Ein kleines Lied“ von Josef Sibille stimmten 21 der 24 Sänger unter Leitung von Ehren-Chorleiter Edmund Leidinger in den Abend ein. Der Lehrer Sibille war 54 Jahre lang Dirigent des Männerchores gewesen und hatte diesen maßgeblich geprägt. „Unglaublich, welch großartiges ehrenamtliches Engagement da geleistet wird“, sagte Sozialministerin Monika Bachmann in ihrer Laudatio. Sie vertrat den Schirmherrn und Ministerpräsidenten Tobias Hans.

1839 gründete der damalige Wallerfanger Friedensrichter Peter Fischbach zusammen mit dem Lehrer Matthias Wagner die „Gesellschaft der Liedertafel zu Wallerfangen“. In der Anfangszeit saßen die Sänger tatsächlich an einer großen Tafel. Gesungen wurde zur eigenen Unterhaltung. Damals stand weniger die Kunstfertigkeit im Vordergrund, als vielmehr Geselligkeit und patriotische Gesinnung. Letzteres missfiel der Obrigkeit, denn Männerchöre galten als Brutstätten liberaler politischer Ideen. Sie waren ein Refugium, in dem sich das Bürgertum neue Freiräume schuf. Dieser Zwist führte dazu, dass der Wallerfanger „Liedertafel“ zwischen 1843 und 1853 zweimal die Vereinstätigkeit untersagt wurde.