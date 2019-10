Vortrag : Vortrag zur Bedeutung von Bienenwachs

Klaus Wallner, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bieneninstitut der Uni Hohenheim, kommt am Sonntag, 27. Oktober, 15 Uhr, in die Gemeindehalle Walderfingia in Wallerfangen. Er wird über die immense Bedeutung des Bienenwachses im Bienenstock referieren.

