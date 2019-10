Fest : Schlachtfest der Sportgemeinschaft

Die Sportgemeinschaft Ihn-Leidingen veranstaltet am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Oktober, im Dorfgemeinschaftshaus in Ihn das traditionelle Schlachtfest. Auftakt ist am Samstag um 18 Uhr. An beiden Tagen werden Schweinshaxen im American Smoker gegrillt, beziehungsweise Haxe aus dem Kessel, Wellfleisch und Kotelett – jeweils mit Sauerkraut (alternativ Rotkraut) und Püree – angeboten.

