Golfclub Gisingen : Saar-Trophy-Titel geht an die Jugend des Golfclubs Saarbrücken

Gisingen Die Jugend des Golfclubs (GC) Saarbrücken gewann das Mannschaftsturnier Saar Trophy 2019. Damit verteidigte der Golfnachwuchs nach acht Turniertagen erfolgreich den Meistertitel.

Denn auch 2018 ging der Titel an den GC Saarbrücken. „Die Titelverteidigung war von Anfang an unser Ziel, weshalb unsere Jungen und Mädchen auch im vergangenen Winter ohne Pause hart trainiert haben“, berichtet Marc Huffer, Jugendwart des GC Saarbrücken.

Insgesamt 550 Punkte holte das Jugendteam in dem Turnier. „Damit ist unsere Jugendmannschaft nach Punkten noch erfolgreicher als im Vorjahr“, sagt Huffer. Auch in den Einzelwertungen war der Nachwuchs des GC Saarbrücken sehr erfolgreich. So gewann Gennaro Vittozzi den Saar Trophy Titel mit deutlichem Vorsprung. In der Nettowertung konnte sich Luis Diwo in seiner ersten Saison den zweiten Platz sichern.