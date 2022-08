Berus : Mundart-Preis geht an Hans Walter Lorang

Hans Walter Lorang hat den Ehrenpreis Mundart gewonnen. Foto: BECKER&BREDEL/bub

Saarlouis Hans Walter Lorang, der sich seit fast 40 Jahren mit seinen Liedern, Chansons und Gedichten in moselfränkischer Mundart einen Namen im Saarland, Lothringen und auch darüber hinaus erspielt und ersungen hat, erhält den Mundartpreis-Ehrenpreis.

Hans Walter Lorang hat den vom Mundartring Saar und dem Verein für Landeskunde im Saarland gestifteten Ehrenpreis Mundart erhalten. Der Preis wird alle zwei Jahre für Verdienste um die im Saarland vorkommenden Mundarten verliehen. Er geht in diesem Jahr an den in Berus lebenden Hans Walter Lorang, der sich seit fast 40 Jahren mit seinen Liedern, Chansons und Gedichten in moselfränkischer Mundart (Beruser Färbung) einen Namen im Saarland, Lothringen und auch darüber hinaus erspielt und ersungen hat.

Schallplatten, CDs, zwei Gedichtbände sowie eine lange Reihe von Konzerten – meist mit seinem musikalischen Partner Richard Bauer –, sowie Rundfunk- und Fernsehauftritte belegen seine Präsenz über Jahrzehnte im Saarland, Lothringen, Luxemburg und Rheinland-Pfalz.

Also überall da, wo sein Dialekt verstanden wird. Lorangs Schwerpunkte sind meist zeitlose Themen, Dinge, die ihn bewegen, die kleinen Dinge des Lebens. Durch viele seiner Texte, seiner Lieder weht ein Humor, der auch satirische Qualität erreicht. Ein besonderes Gespür beweist Lorang auch für ganz kleine literarische Formen und für inhaltlich Paradoxes.

Lorang ist ein Meister der Sprache, der es immer wieder versteht, auch allgemein bekannte Beobachtungen fast beiläufig auf den Punkt zu bringen. Das wirkt oft spielerisch leicht, ist aber sehr sorgfältig gesetzt. Neben einer Tendenz zum Satirisch-Kabarettistischen, die sich in seiner Mundartdichtung und gelegentlich auch in seinen Liedern findet, zeigt sich Lorang auch bei ernsten Themen („De Hétt“) souverän.

Ebenso ist ein Hang zu poetisch-liebevollen Betrachtungen von Menschen und Landschaften spürbar, speziell zum Heimatlichen, wobei sein Humor ein sicheres Gegenmittel gegen eine Verengung des Blicks bildet.

Hans Walter Lorang (Jahrgang 1945) ist in Berus aufgewachsen. Seine Familie ist aber schon in den 50ern nach Dillingen gezogen, wo Lorang zur Schule ging. Nach dem Abitur hat er in Saarbrücken Französisch und Geografie studiert und nach der Lehrerausbildung in diesen Fächern unterrichtet. Seit 1998, zehn Jahre vor seiner Pensionierung, wohnt er wieder in Berus. Anfang der 80er Jahre kam es zu ersten Auftritten mit seinen Mundartliedern. Vertont waren sie von Lorang selbst oder von Alfons Sibille. Man muss Lorangs Gesamtwerk als kulturellen Schatz sehen, ein beachtliches Repertoire an Gedichten und Chansons, das im Saarland und darüber hinaus weiter lebendig bleiben sollte. Er hat seiner moselfränkischen Mundart jedenfalls viele hörbare Denkmäler gesetzt mit dichterischer Kompetenz und angenehmer, unverwechselbarer Stimme.

Zu Ehren von Hans Walter Lorang lesen renommierte Mundartautoren am Donnerstag, 11. August ab 18 Uhr im Haus Saargau in Wallerfangen-Gisingen. Hans Walter Lorang hat sich die Autoren Jean-Louis Kieffer (Filstroff), Ursula Kerber (Saarlouis-Roden), Ute Zimmermann (Schifferstadt) und Gerard Carau (Beckingen), die ihm als gute Freunde in seinem Leben und seiner künstlerischen Laufbahn begegnet sind, für eine Lesung am Verleihungsabend gewünscht. Dazu kommt der Chansonnier Udo Britz, der mit moselfränkischen Liedern zu diesem Abend beitragen möchte. Er hat sich in jungen Jahren an den deutschen Liedermachern Reinhard Mey und Hannes Wader sowie an den französischen Chansonniers orientiert, hat aber erst im reiferen Alter angefangen, eigene Konzerte zu spielen. Britz und Lorang waren auch einige Zeit Lehrerkollegen am Gymnasium in Wallerfangen.

