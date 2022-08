Nach torloser erster Hälfte : FCS gewinnt Saar-Derby in der 3. Liga gegen Elversberg mit 2:0 (mit Bildergalerie)

Foto: Heiko Lehmann 42 Bilder Packendes Saar-Derby in der 3. Liga zwischen SVE und FCS

Update Elversberg Der 1. FC Saarbrücken hat das Saar-Derby am zweiten Spieltag der 3. Liga gegen die SV Elversberg für sich entschieden. Nach einer torlosen ersten Hälfte ging der FCS in Halbzeit zwei schnell in Führung und sorgte kurz für Schluss für die Entscheidung.

Blau-schwarze Party an der Kaiserlinde. Der 1. FC Saarbrücken hat am Samstagnachmittag das Saar-Derby in der 3. Fußball-Liga bei der SV Elversberg mit 2:0 gewonnen. Dabei überzeugten die Saarbrücker vor allem kämpferisch. Vor 7200 Zuschauern in der ausverkauften Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde begann das Derby mit einer 30-minütigen Abtastphase.

Was die Einstellung und die Zweikampfhärte anging, hatte der FCS die Nase vorn und konnte so das schnelle Offensivspiel der Elversberger immer wieder unterbinden. Allerdings hatte man auch das Gefühl, dass in beiden Strafräumen betreten verboten herrschte. 30 Minuten lang passierte in beiden 16ern nichts. In der 28. humpelte FCS-Libero Mike Frantz vom Platz und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Pius Krätschmer. Danach ging auf dem Platz endlich die Post ab und zur Pause hätte es durchaus auch 2:2 stehen können. Sebastian Jacob schoss aus sieben Metern über das Elversberger Tor (32.) und nur zwei Minuten später musste SVE-Innenverteidiger Marcel Correia einen Schuss von Tobias Jänicke auf der Linie klären.

Dann war die SVE an der Reihe. Robin Fellhauer lief in der 40. Minute alleine auf das Tor zu und FCS-Schlussmann Batz parierte den Schuss stark mit dem Fuß. In der Nachspielzeit zog Luca Schnellbacher aus zehn Metern ab und Steven Zellner konnte den Ball gerade noch mit einer Grätsche blocken.

Die Saarbrücker erwischten den besseren Start in die zweite Halbzeit. Correia konnt Jacob im Strafraum nur mit einem Foul stoppen und Schiedsrichter Christian Dingert zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. SVE-Schlussmann Nicolas Kristof ahnte beim Elfer zwar die Ecke, aber Julian Günther-Schmidt verwandelte dennoch zum 0:1.