Regionalliga Süd-West : Doppelpack von Neuzugang Eisele sorgt für erfolgreichen Homburger Saisonstart

Foto: dpa/Peter Kneffel

Koblenz Umkämpfter, aber erfolgreicher Auftakt für den FC Homburg in der Regionalliga: Mit 3:1 konnte die Elf von Timo Wenzel das Auftaktspiel beim FC Rot-Weiß Koblenz gewinnen.

Fußball-Regionalligist FC Homburg ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Die Grün-Weißen gewannen am Samstagnachmittag ihr Auftaktspiel beim FC Rot-Weiß Koblenz nach einer insgesamt ordentlichen Vorstellung trotz Rückstand am Ende mit 3:1 (2:1). Vor 470 Zuschauern im Koblenzer Oberwerth-Stadion avancierte FCH-Neuzugang Fabian Eisele mit seinem Doppelpack zum Matchwinner aus Homburger Sicht. Der neue Angreifer sorgte nach dem 0:1 durch Robin Afamefuna (18.) mit seinen beiden Treffern vor der Pause für die Wende (22./48.). Nach dem Seitenwechsel mussten die Gäste, die selbst im Laufe des Spiels mit zwei Alu-Treffern Pech hatten, einige bange Momente überstehen. Dank Glück, Geschick und Torwart David Salfeld, der zwei Mal herausragend hielt, verteidigte Homburg aber den Vorsprung und setzte in der Nachspielzeit durch den eingewechselten Thomas Gösweiner noch den Schlusspunkt zum 3:1 (95.). Damit gelang dem FCH nicht nur ein erfolgreicher Saisonstart, sondern auch die Wiedergutmachung für das letzte Duell an Ort und Stelle, das den Homburgern in der Vorsaison ein 0:4-Debakel beschert hatte.

Homburgs Trainer Timo Wenzel setzte zum Start in die neue Saison auf sechs Neuzugänge in seiner Anfangsformation. Lukas Hoffmann (SGV Freiberg) und Michael Heilig (SSV Ulm) bildeten das neue Innenverteidigerduo. Vor der defensiven Viererkette agierte eine Dreierreihe im Mittelfeld um Neu-Kapitän Mart Ristl sowie die Neuzugänge Joel Gerezgiher (SG Sonnenhof Großaspach) und Fanol Perdedaj (Würzburger Kickers), der seine Wadenprobleme in den Griff bekommen hatte und rechtzeitig fit wurde. In der Offensive vertraute Wenzel neben Markus Mendler, dem Homburger Topschützen der Vorsaison, auf die weiteren Neulinge David Hummel (Großaspach) und Stoßstürmer Fabian Eisele (Carl-Zeiss Jena), der die Generalprobe vor Wochenfrist gegen den französischen Viertligisten Haguenau (4:0) wegen Schulterproblemen verpasst hatte. Im Tor erhielt David Salfeld den Vorzug vor Krystian Wozniak.

Bei sonnigen Bedingungen, aber doch halbwegs angenehmen Temperaturen von 22 Grad begann die Partie ausgeglichen. Nach wenigen Minuten gelang es den Homburgern zusehends besser, den Gastgebern mit aggressivem Forechecking das Leben schwer zu machen. Gelungene Offensivaktionen ließen aber erst mal auf sich warten. Gerezgiher wagte nach zehn Minuten aus der zweiten Reihe einen ersten Schussversuch, der aber misslang und keine Gefahr brachte (11.). Zu diesem Zeitpunkt schienen die Gäste das Geschehen eigentlich gut im Griff zu haben – ehe Koblenz aus dem Nichts heraus die Führung glückte: Nach einem Einwurf auf der rechten Seite wählte Rot-Weiß-Kapitän Iosif Maroudis den Seitenwechsel. Auf der rechten Homburger Abwehrseite unterschätzte Luca Plattenhardt den hohen Ball eklatant, dahinter hatte der Koblenzer Robin Afamefuna anschließend freie Fahrt und überwand FCH-Torwart Salfeld flach aus zehn Metern zum 1:0 ins rechte Eck (18.).

Nach diesem Schock brauchten die Gäste kurz, um sich wieder zu sammeln, zeigten dann aber die richtige Reaktion. Eine kleine Homburger Eckenserie brachte im dritten Anlauf den schnellen Ausgleich: Gerezgihers Eckball wurde von Koblenz zunächst geklärt, doch Mendler flankte den Ball aus halbrechter Position sofort wieder hoch in den gegnerischen Strafraum, wo Eisele zentral aus sechs Metern zur Stelle war und per Kopf zum 1:1 einnickte (22.). Direkt nach dem Tor pfiff Schiedsrichter Marcel Rühl zur ersten Trinkpause. Nach der Wiederaufnahme verbuchte Koblenz in den Folgeminuten die besseren Aktionen. Eine Flanke wurde gerade so noch zur Ecke geklärt (26.). Wenig später traf Emmanuel Kouadio im Strafraum den Ball nicht richtig und ließ so eine gute Chance liegen (29.).

Im Anschluss beruhigte sich die Partie merklich. In den letzten Minuten vor der Pause folgte eine kleine Koblenzer Drangphase, die aber keine klaren Möglichkeiten mit sich brachte. Homburg, das bis dahin häufig mit langen Bällen in die Spitze agierte, meldete sich daraufhin durch einen letztlich harmlosen Distanzschuss von Perdedaj mal wieder offensiv zu Wort (43.) – und setzte in den letzten Minuten des ersten Durchgangs seinerseits zu einer Drangphase an. Gerezgiher passte von rechts quer an den Strafraumrand, wo sich Hummel geschickt vom Gegenspieler gelöst hatte, mit seinem Schlenzer aus 16 Metern aber nur den rechten Außenpfosten traf – großes Glück für die Gastgeber (45.). Als alle eigentlich schon damit rechneten, dass es mit dem 1:1 in die Kabine gehen würde, schlugen die Grün-Weißen dann doch noch zu – und zwar nach einem wunderbaren Spielzug, was bis dahin nur selten zu sehen waren. Der aktive Hummel tauchte nach klasse Doppelpass mit Mendler frei halblinks im Strafraum auf, behielt die Übersicht und fand mit seinem Querpass Eisele, der erneut das tat, wofür er geholt wurde. Der neue Angreifer war in der Mitte einen Schritt schneller als Gegenspieler Yanni Regäsel und nagelte die Kugel aus kurzer Distanz kompromisslos zu seinem Doppelpack unter die Latte – 2:1 für den FCH (48.) und zugleich der Pausenstand.

Zur zweiten Halbzeit kehrten beide Mannschaften unverändert zurück. Erstmals gefährlich wurde es nach einem Koblenzer Standard von der linken Seite durch Afamefuna, den im Zentrum mehrere Akteure der Gastgeber knapp verpassten, ehe Homburg die Szene bereinigen konnte (50.). Die Gäste verzeichneten durch Gerezgiher, der vom Strafraumrand genau auf Rot-Weiß-Keeper Tim Kips zielte (56.), den ersten Abschluss nach der Pause. Kurz darauf wurde es dann so richtig gefährlich vor dem Koblenzer Tor: Wieder kamen die Grün-Weißen mit einem einfachen Doppelpass vor das gegnerische Tor. Nach der Vorlage von Eisele scheiterte Mendler aus halblinker Position mit seinem strammen Versuch am rechten Pfosten (58.) – abermals großes Alu-Pech für die Gäste.

Im Anschluss kamen auch die Koblenzer zu einer guten Gelegenheit. Auch hier bildete ein Doppelpass den Ausgangspunkt. Der kurz zuvor eingewechselte Gentrit Limani durfte durchs Mittelfeld spazieren, sein Abschluss aus der Distanz rauschte knapp links an Salfelds Kasten vorbei (63.). Wenig später folgte auch der erste Gästewechsel: Der ehemalige FCH-Jugendspieler Arman Ardestani, vom FK Pirmasens zurückgekehrt, kam für Perdedaj und damit zum ersten Pflichtspieleinsatz für die Homburger Profis (64.). Nach der Auswechslung von Perdedaj ging bei den Grün-Weißen daraufhin die Ordnung etwas verloren. Koblenz intensivierte den Druck – und kam zu einer Riesendoppelchance. Mit zwei glänzenden Reflexen gegen den eingewechselten John Sesay und Thilo Töpken verhinderte Salfeld aus kurzer Distanz den fast sicheren Ausgleich für Rot-Weiß (70.). Sekunden später tauchte wiederum Töpken frei halblinks im Strafraum auf, sein Abschluss wurde gerade noch zur Ecke abgeblockt (72.).

Danach reagierte FCH-Trainer Wenzel doppelt, brachte Thomas Gösweiner für den erschöpften Doppeltorschützen Eisele und Tim Steinmetz für den bis dahin ebenfalls auffälligen Gerezgiher (74.). Kurz darauf folgte ein weiterer Homburger Doppelwechsel: Für Mendler und Hummel kamen José Matuwila und Philipp Hoffmann (83.) – und beide mussten mit ihren Teamkollegen direkt im Anschluss den Atem anhalten: Nach einem abgewehrten Freistoß landete der Ball bei Nils Lihsek, der im Strafraum direkt abzog und nur hauchzart am Tor vorbeischoss (84.) – wohl noch leicht abgefälscht, denn es gab daraufhin Ecke für Koblenz. Nach vorne hin ging bei den Gästen in der Schlussphase nicht mehr viel. Ein 16-Meter-Schuss von Kapitän Ristl, den Rot-Weiß-Torwart Kips im Nachfassen entschärfte, war noch die beste Szene (88.). Doch hinten hielten die Homburger den Laden letztlich dicht. Das finale Koblenzer Power Play samt aufgerücktem Torwart brachte zwar reichlich bange Momente, aber nichts mehr Zählbares für die Heimelf – stattdessen konterten die Gäste ein letztes Mal und Gösweiner durfte zum 3:1-Endstand für den FCH ins leere Tor einschieben.