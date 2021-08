15 000 Helferstunden : Geballte Kraft fürs Dorfzentrum

Felsberg Seit Jahren sorgt sich die Bürgerwerkstatt darum, dass es in Felsberg schöner wird – und das mit vielen Ideen und großer Kreativität.

„Früher waren wir die Arbeitsgruppe Dorfzentrum. Irgendwann änderte sich der Name in Bürgerwerkstatt. Das war nie etwas Offizielles und ergab sich mit der Zeit“, erzählt Paul Schwarz von der Bürgerwerkstatt in Felsberg. 2007 setzten sich die hilfsbereiten Männer zusammen und tüftelten an einem Plan, wie man das Dorfzentrum umbauen könne. „Wir haben 15 000 Helferstunden investiert, mit insgesamt über vierzig Helfern. Dazu gehörte die Entkernung, das Sanieren, der komplette Wiederaufbau.“ In den neuen Räumlichkeiten stecke viel Mühe, sagt Schwarz.