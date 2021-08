Tatkräftiger Einsatz in Trier : Altforweiler helfen nach Flutkatastrophe

Die Truppe aus Altforweiler, in der Mitte Gemeindereferentin Gertrud Rosenzweig Foto: Friedel Jäger

Altforweiler/Ehrang Sieben Handwerker der Bürgerwerkstatt halfen, das Bürgerhaus auf- und auszuräumen.

Die Bürgerwerkstatt Altforweiler hat nach der Hochwasserkatastrophe im stark geschädigten Trierer Stadtteil Ehrang mit angepackt.

Kurz nach dem schlimmen Unglück Mitte Juli bekam Monsignore Helmut Gammel (81), Pfarrer im Ruhestand und Bischöflicher Beauftragter für Gebetsapostolat im Trierer Generalvikariat, einen Anruf aus seinem Heimatdorf Altforweiler: Stefan Rupp, Leiter der dortigen Bürgerwerkstatt, wollte mit seiner Truppe aus Ehrenamtlichen im Stadtteil Ehrang helfen.

Als er gehört habe, was in Ehrang passiert sei, habe er direkt Monsignore Gammel, „der ja auch ein Altforweilerer Bub ist“, angerufen, sagt Rupp. In den vergangenen Tagen war schon einiges an Aufräumarbeiten geleistet worden, im Bürgerhaus war jedoch noch viel zu tun, so Gertrud Rosenzweig, Gemeindereferentin in der Pfarreiengemeinschaft Trier. Kurzum vermittelte sie den Kontakt zum Vorsitzenden des Bürgerhauses, Friedel Jäger.

Am 5. August rückte der siebenköpfige Handwerker-Trupp aus dem Saarland an. Das Ergebnis nach rund sechs Stunden Arbeit: Die Bühne im Bürgersaal und die defekte Küche wurden komplett abmontiert, rund 25 Kubikmeter Schutt und Mobiliar in den großen Container geladen.