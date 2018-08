später lesen Dänischer Popstar im Theater am Ring Die Dänin mit dem langen Zopf kommt nach Saarlouis FOTO: Helgi Jonsson FOTO: Helgi Jonsson Teilen

Twittern







Popstar Tina Dico aus Dänemark kommt mit Gastmusikerin Jenniffer Kae nach Saarlouis. In Dänemark ist sie schon lange ein Star mit Platz eins in den Charts und mit ausverkauften Tourneen ist sie auch in Deutschland keine Unbekannte. Nun geht die Pop-Sängerin nach einem restlos ausverkauften Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie 2017 erneut auf große Deutschlandtour. Auch das Theater am Ring in Saarlouis steht auf dem Tourenplan, der weiter nach Köln und Leipzig führt. Seit mehr als 10 Jahren begeistert die Dänin mit ihrer Musik, mit ihrten Texten und ihrer Stimme. Als Gast ist Jenniffer Kae mit dabei. Die deutsche Sängerin ist halb-philippinischer Herkunft und stand schon als Kind auf der Bühne. Sie hat es in mehreren Casting-Shows bis ins Finale geschafft, war als Jugendliche mit Smile in den Charts und zuletzt selbst Jury-Mitglied bei Dein Song (KIKA). Sie singt auch Background bei Johannes Oerding und Cro. Ihr musikalischer Stil verknüpft Soul, Pop, R&B und Gospel. Veranstalter ist SG Kultur, Sascha Gimler. Eintritt: 49,20/44,80/38,20 Euro bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Oder ticket-regional.de. red