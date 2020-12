Spenden-Marathon für Tiere : Verein Katzenhilfe Schmelz braucht Unterstützung

Schmelz Knapp 400 Samtpfoten versorgen die Katzenfreunde Schmelz: Streuner, schwer kranke Katzen und auch verunfallte Tiere.

Seither fahren mehrere Ehrenamtliche zweimal wöchentlich die knapp 30 Futterstellen des Vereins an, die inzwischen in der ganzen Region verteilt sind: „Wir haben Futterstellen in Haustadt, Lebach, Saarlouis, Heusweiler, Schmelz und auch in Illingen“, berichtet die zweite Vorsitzende, Carmen Biesel. „Wöchentlich kommen wir auf einen Futterbedarf von zirka 1000 Kilogramm Nass- und 400 Kilogramm Trockenfutter“, rechnet sie vor. „Die Katzen sind sehr scheu und kommen erst heraus, wenn wir wegfahren. Aber sie warten immer auf uns.“