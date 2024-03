Kostenlose Zwischenmahlzeiten für Kinder Schmelz weitet Programm für gesunde Kita-Snacks weiter aus

Wie im Rest von Deutschland haben auch im Saarland zahlreiche Kinder bereits in frühen Jahren mit Übergewicht zu kämpfen. Die Gemeinde Schmelz hat vor diesem Hintergrund daher ein Anfang des Jahres ein Programm zur Einführung von kostenlosen gesunden Zwischenmahlzeiten in ihren eigenen Kindertageseinrichtungen gestartet. Jetzt sollen auch Kinder in den Kitas in den Genuss der kostenlosen Snacks kommen, die sich nicht in Trägerschaft der Gemeinde befinden.