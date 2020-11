Lokalpolitik in Corona-Pandemie : Gemeinderat Schmelz bildet vorsorglich einen Notausschuss

Schmelz Nicht nur der Notausschuss, auch der Kauf eines neuen Fahrzeuges und die Vergnügungssteuersatzung musste beraten werden.

Einen Notausschuss hat vorsorglich der Gemeinderat Schmelz in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen. Noch könne das Gremium vollzählig tagen, erklärte Bürgermeister Wolfram Lang. Doch niemand wisse, was komme. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme“, sagte Lang, „falls wir nicht mehr mit 33 Personen hier anwesend sein können“.

Erfreulicher war der einstimmige Beschluss für ein neues Multifunktionsfahrzeug. Auf die öffentliche Ausschreibung hin meldete sich ein einziger Anbieter. Das Fahrzeug ist ein Lindner Unitrac 122 LDrive mit 4-Rad-Antrieb. Mit der zusätzlichen Vierradlenkung schafft der rund fünf Meter lange Klein-Lkw einen Wendekreis von nur 3,5 Metern. Eine Vielzahl an An- und Aufbauen ermöglicht die universelle Anpassung an die Erfordernisse bis zu einer Nutzlast von fünf Tonnen. Bei 107 PS ist der Motor umweltschonend und erhält die „Grüne Plakette“ für Innenstädte in Deutschland.Im Haushalt waren 200 000 Euro für den Kauf vorgesehen. Die Kosten liegen nun bei 195 409,90 Euro brutto.

Die Vergnügungssteuer braucht eine neue Regelung. Denn hierzu läuft zum 31. Dezember 2020 das Vergnügungssteuergesetz des Saarlandes aus. Damit wäre auch die Satzung der Gemeinde Schmelz nichtig. 2018 machte diese Steuer in Schmelz 314 000 Euro aus. Davon stammten alleine 222 000 Euro aus einer Spielhalle. Nach deren Schließung lag das Steueraufkommen 2019 noch bei 216 000 Euro.

Für 2020 rechnet die Gemeinde infolge der Corona-Auswirkungen mit Einnahmen unter 100 000 Euro. Ein neuer Satzungsentwurf ist aufgrund des knappen Zeitrahmens voraussichtlich nicht mehr in diesem Jahr möglich. Dann würde der Beschluss rückwirkend zum 1. Januar 2021 erfolgen, erläuterte Bürgermeister Lang. Dem stimmte der Rat geschlossen zu.