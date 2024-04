Vorwurf der „Wählertäuschung“ Streit um neue Wählergruppierung in Schmelz – wie unabhängig ist die Freie Liste?

Exklusiv | Schmelz · In Schmelz wirbt für die diesjährige Kommunalwahl auch eine neue Wählergruppierung um die Gunst der Wähler. Doch nun mehren sich kritische Stimmen, die die Unabhängigkeit der sogenannten Freien Liste Schmelz infrage stellen. Was an den Vorwürfen genau dran ist und was die CDU Schmelz damit zu tun hat.

15.04.2024 , 14:46 Uhr

Über die neue Wählergruppierung "Freie Liste Schmelz" wird im Netz derzeit kontrovers gestritten. Foto: Tom Peterson