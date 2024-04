Schmelz 25 Jahre Orgel in St. Marien wurden gefeiert

Schmelz · Die Orgel in der Schmelzer Kirche St. Marien feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass erwartet die Zuhörer am Sonntag, 5. Mai, um 17 Uhr in der Pfarrkirche im Rahmen der Schmelzer Woche ein ganz besonderes Konzert mit dem Trio festivo, bestehend aus Hans-André Stamm an der Orgel und Marion Kutscher und Michael Frangen mit Trompeten.

16.04.2024 , 17:47 Uhr

Blick auf die Orgel in Schmelz St. Marien Foto: Josefa Fontaine