Corona im Kreis Saarlouis : 20 neue Corona-Fälle bestätigt

Foto: dpa/Matthias Balk

Kreis Saarlouis 20 neue Corona-Infektionen meldet der Kreis Saarlouis am Freitag: Vier Fälle gab es in Lebach, je drei in Wallerfangen und Saarlouis. Nalbach und Dillingen verzeichnen je zwei neue Infektionen. Je einen neuen Fall gab es in Bous, Schwalbach, Rehlingen-Siersburg, Schmelz, Überherrn und Ensdorf.