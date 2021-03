Corona im Kreis Saarlouis : Neuer Corona-Fall in Kita Steinrausch

Kreis Saarlouis 25 neue Infektionen mit dem Corona-Virus hat das Gesundheitsamt am Mittwoch für den Landkreis Saarlouis gemeldet. Davon wurde ein neuer Corona-Fall in der Kita in Steinrausch gemeldet. 25 Personen seien daher in Quarantäne geschickt worden.