Wasserstreit vorm Oberverwaltungsgericht : Endlos-Streit um Saarlouiser Wasser steht vielleicht vor Vergleich

Saarlouis Nach 16 Jahren gerichtlicher Auseinandersetzung und diesmal über achtstündiger Verhandlung wollen sich Stadtwerke und Hafen-GmbH einigen.

Die pumpt das Wasserwerk West von Beaumarais aus in den östlichen Teil der Stadt. „Eine Ausweitung der Fördermenge in West ist nicht möglich“, sagte Levacher. Andernfalls komme es zu höheren Nitratbelastungen im Trinkwasser. Das sei auch ein Grund, weshalb die Stadtwerke den Lisdorfer Berg nicht mit Frischwasser versorgen könnten. Dafür liefere die Energis seit 2017 Grundwasser aus dem Bisttal. Was jährlich an Kosten anfällt für den Ausgleich im Versorgungsgebiet Ost sowie Wasserlieferungen durch Energis, wollen die Stadtwerke erstattet bekommen. Denn die FHS als Beklagte habe in den 1980er-Jahren für das Wasserwerk Ost eine Entnahmemenge von 66 Litern pro Sekunde garantiert, dies aber nicht eingehalten.