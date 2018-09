später lesen Feuerwehr übt Jahreshauptübung der Feuerwehr Teilen

Twittern







Die Freiwillige Feuerwehr der Kreisstadt Saarlouis führt am Samstag, 8. September, ab 16 Uhr ihre Jahreshauptübung durch am Verwaltungsgebäude Landratsamt Saarlouis, Kaiser-Wilhelm-Straße. Anschließend gibt es an der Feuerwache Innenstadt, Lisdorfer Straße 19, den Jahresbericht des Wehrführers und es werden auch Beförderungen und Ehrungen vorgenommen. red