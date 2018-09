später lesen Fremdsprache lernen Französisch und Englisch wie mit Privatlehrer FOTO: dpa / Philippe Wojazer FOTO: dpa / Philippe Wojazer Teilen

Das gibt es nicht an vielen Volkshochschulen: Einzelunterricht in Französisch oder Englisch. Die Kreisvolkshochschule in Wallerfangen bietet ab sofort solchen Einzelunterricht an. Beginn, Zeit und Ort rden individuell festgelegt, teilte die KVHS mit. Es gibt zehn Stunden zu je 45 Minuten (auch als Doppelstunden) für 238 Euro. Der Kurs muss spätestens im Dezember abgeschlossen sein. Info: Tel. (0 68 31) 96 67 166. we