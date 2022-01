Keine Kappensitzungen, kein Umzug : GKG Fraulautern sagt Session ab

Fraulautern Wegen der aktuellen Corona-Regeln hat sich der Verein dafür entschieden.

Bereits die zweite Session wird für die Faasebooze der GKG Fraulautern ausfallen. Genau das verkündeten die Mitglieder auf ihren Social-Media-Kanälen. „Schweren Herzens müssen wir bekannt geben, dass die Faasend, wie wir sie kennen und lieben, auch in diesem Jahr erneut ausfallen muss“, steht dort geschrieben. Wir trafen uns mit dem Vorsitzenden des Vereins und hörten nach.

Die aktuellen Corona-Regeln machen eine Planung für die Fraulauterner nicht möglich. „Wenn die Sitzung jetzt stattfinden würde, dann dürften wir nur dreißig Prozent unseres Saals im Vereinshaus bestuhlen. Das wären von der Anzahl her nicht mal alle Akteure. Ein Faasendumzug ist für uns noch unrealistischer. Man müsste alles einzäunen und jeden einzelnen Zuschauer kontrollieren. Wirtschaftlich kann das unser Verein nicht umsetzen. Ich selbst hoffe auf eine Session 2023“, führt der Fraulauterner fort.

Für den Sommer planen die Karnevalisten Alternativen, die sie allerdings noch nicht verraten möchten. „Wir bleiben optimistisch und halten zusammen. Irgendwann werden wir kostümiert die Straßen in Fraulautern erneut unsicher machen, die Musik wird durch die Straßen schallen, Bonbons werden geworfen, und das Vereinshaus wird auf den Kopf gestellt. Doch in diesem Jahr wird die schönste Jahreszeit, so wie wir sie kennen, ausfallen müssen“, sagt Gras.