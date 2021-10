Einweihung : Donatuszentrum eröffnet mit Programm

Info

Im Jahre 1875 wurde das neu errichtete Schulhaus, später „Donatussschule“ in der Schulstraße bezogen. Es bestand ursprünglich aus vier Sälen, erfuhr aber, wegen steigender Schülerzahlen, mehrfach eine Erweiterung, bis man schließlich bei 16 Sälen und einer Reihe von Nebengebäuden angelangt war. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren ein Großteil der Häuser in Roden zerstört, so auch die Donatusschule. Durch den Mangel an Baustoffen verzögerte sich der Wiederaufbau, sodass das Gebäude erst im März 1950 bezogen werden konnte. Im Laufe der kommenden Jahre entstanden noch weitere Schulen in Roden. Und so kam es, dass mit der Eröffnung der Grundschule Steinrausch im September 1983 die Donatusschule ausgedient hatte. Nach 108 Jahren Schulbetrieb wurde das Gebäude in ein Wohn- und Geschäftshaus umgebaut. Nach dem jüngsten Umbau befinden sich nun neben Wohnungen, Gaststätte, Apotheke und Vereinsräumen die Diakonie mit einer Außenstelle des Sozialkaufhauses und einem Café sowie die Volkshochschule der Stadt Saarlouis und das Quartiersmanagement in dem Gebäude.