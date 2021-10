Kika-Quizshow : Werden Kinder aus Saarlouis beste Klasse?

Daumendrücken bei der Klasse 7A2 vom Robert-Schuman-Gymnasium aus Saarlouis. Foto: KiKA/Steffen Becker

Saarlouis Die Klasse 7 A2 des Robert-Schuman-Gymnasiums aus Saarlouis will die beste Klasse Deutschlands werden. Die Entscheidung in der KiKa-Quizshow fällt an diesem Samstag.

Das Finale der Quizshow „Die beste Klasse Deutschlands“ des Kinderkanals (KiKa) steht am Samstag, 30 Oktober, um 10 Uhr bei der ARD auf dem Programm. Bei KiKa ist das Superfinale am Freitag, 5. November, um 19.30 Uhr oder auf kika.de zu sehen. Mit im Rennen um den Titel ist die Klasse 7 A2 des Robert-Schuman-Gymnasiums aus Saarlouis.

Die Kinder aus Saarlouis konnten sich in vier Wochenshows gegen andere Klassen aus ganz Deutschland durchsetzen (wir berichteten). Am Samstag werden sich die pfiffigen Siebtklässler wieder 90 Minuten lang kniffligen Fragen stellen. Die erstplatzierte Klasse nimmt nicht nur den begehrten Titel mit nach Hause, sondern gewinnt dazu noch Tablets inklusive Workshop für Videodreh und -schnitt.