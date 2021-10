Zahlen von Mittwoch : 31 neue Corona-Fälle im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Der Landkreis Saarlouis hat am Mittwoch 31 neue Corona-Fälle registriert.

In Lebach gibt es zehn neue Infektionen, in Saarlouis und Nalbach je vier neue Fälle, in Wadgassen und Saarwellingen sind drei neue Infektionen zu verzeichnen. In Überherrn haben sich zwei weitere Menschen mit Covid infiziert, in Ensdorf und Wallerfangen ist jeweils eine neue Person mit der Erkrankung gemeldet worden. In Schmelz und Rehlingen-Siersburg gibt es keine neuen Fälle.