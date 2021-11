Seit Schulbeginn nach den Herbstferien : 42 Corona-Fälle an Gymnasium in Saarlouis – Maskenpflicht im Unterricht verordnet

Foto: dpa/Christoph Soeder

Update Saarlouis Seit dem Schulstart nach den Herbstferien ist es im Landkreis Saarlouis in 35 Schulen und Kitas zu Corona-Fällen gekommen. Besonders betroffen: das Gymnasium am Stadtgarten in Saarlouis.

Die Corona-Fälle im Saarland steigen im November stark an. Auch davon betroffen: die Bildungseinrichtungen im Saarland. Die Corona-Lage in den Schulen sei aktuell nicht „besorgniserregend“, sagte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) noch am 9. November. Seitdem ist die Inzidenz im Saarland aber von 112 auf 190 angestiegen.

Lediglich 131 der rund 120 000 Schüler im Saarland waren letzte Woche positiv auf Corona getestet, 167 befanden sich in Quarantäne. Eine Verschärfung der Corona-Regeln schließe man noch aus, ebenso eine Maskenpflicht hieß es letzte Woche von Seiten des Bildungsministeriums. Ausschließen würde man eine Rückkehr zur Maskenpflicht aber nicht.

Viele Corona-Fälle am Gymnasium am Stadtgarten in Saarlouis

Wie schnell sich ein Infektionsgeschehen an Schulen entwickeln kann, zeigt sich an einem aktuellen Beispiel im Kreis Saarlouis. Seit dem Schulbeginn nach den Herbstferien am 2. November traten im Kreis Corona-Fälle in 35 Kitas und Schulen auf. Besonders betroffen davon: das Gymnasium am Stadtgarten in Saarlouis. Stand heute wurden 42 positive Fälle an dem Saarlouiser Gymnasium registriert – innerhalb einer Woche. Aus datenschutzrechtlichen Gründen können nach Auskunft des Landkreises Saarlouis keine weiteren Angaben zu den Personen gemacht werden. Damit ist unklar, wie viele Schülerinnen und Schüler betroffen sind.

Die Ansteckungswege sind für das Gesundheitsamt offenbar nicht zu rekonstruieren. Im Landkreis gebe es ein „diffuses Infektionsgeschehen“, erklärte eine Sprecherin. Ob sich die Schüler „innerhalb oder außerhalb der Schule angesteckt“ haben, lasse sich nicht nachvollziehen. Die Schule sei als Cluster eingestuft worden. Am 11. November ordnete das Gesundheitsamt an der Schule die Maskenpflicht an. Nach SZ-Informationen geschah das in Absprache mit der Schulleitung. Die Kinder und Jugendlichen tragen die Masken auch im Unterricht.