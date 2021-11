Ausstellung in Rammelfangen : Besondere Momente an besonderen Orten

Rammelfangen/Saarlouis Die Fotoausstellung „Oldie meets Landscape“ oder „Alter trifft Landschaft“ ist noch bis zum 28. November im Rammelfanger Schlösschen zu sehen.

Während sich der stellvertretende Amtsleiter des Kreisjugendamtes mit großer Begeisterung den landschaftlichen Reizen Schottlands und im Kontrast dazu außergewöhnlichen, zumeist amerikanischen Oldtimern gewidmet hat, fasziniert die Reiseverkehrsfachfrau an seiner Seite, Tochter Christiane, mit Bildern von besonderen Momenten an besonderen Orten.

Außergewöhnlich war zum anderen auch die Ausstellungseröffnung, denn in Form von Interviews brachte Manfred Schmitt, Kunstfotograf und Mitglied des Fotoclubs Völklingen, den zahlreichen Besuchern der Vernissage die Seele der ausgestellten Bilder und die Motivation ihrer Fotografen frisch und lebendig an diesem Abend in einem außergewöhnlich stimmungsvoll-historischen Umfeld nahe.

Klaus-Peter Fuß, der Geschäftsführer der Gesellschaft für Bildung und Kultur im Landkreis Saarlouis sowie Leiter der Kreisvolkshochschule, hatte zuvor in einer kurzen Zeitreise durch die Jahrhunderte in seiner Ausstellungseröffnung die Geschichte der Fotografie in Erinnerung gerufen, angefangen von der „camera obscura“ des arabischen Naturforschers Ibn al Haitham um das Jahr 1000 bis in die Gegenwart – und hatte damit die Quantensprünge der optischen Möglichkeiten in der heutigen Zeit deutlich gemacht.