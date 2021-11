Ab Freitag : Testzentrum an der Festhalle in Saarwellingen öffnet wieder

Testzentrum an der Festhalle in Saarwellingen öffnet wieder

Saarwellingen/Nalbach In der Festhalle Saarwellingen wurde im März ein gemeinsames Schnelltest-Zentrum der Gemeinden Saarwellingen und Nalbach eröffnet, welches wegen der geringen Nachfrage Ende Oktober geschlossen wurde.

Um die Kontakte so gering wie möglich zu halten, sind Terminreservierungen für einen Schnelltest unbedingt notwendig. Diese können sowohl auf www.nasatest.de oder über die Hotline unter Tel. (0 68 38) 9 00 72 33 (nur zu den Öffnungszeiten des Testzentrums) gebucht werden. Das Testzentrum kann über den Haupteingang der Festhalle betreten werden. Parkplätze sind vor und hinter der Halle sowie in unmittelbarer Nähe in ausreichender Anzahl vorhanden.