Ehrungen bei Feuerwehren im Kreis Saarlouis : Respekt für großartiges Engagement

Kreis Saarlouis Gute Nachrichten bei der Delegiertenversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Saarlouis: trotz Pandemie kein Rückgang der Mitgliederzahlen bei der Feuerwehr.

In ihren Grußworten zollten diese den Feuerwehrangehörigen des Landkreises Saarlouis ihren Respekt für das großartige Engagement, besonders in der Corona-Zeit und beim Einsatz in der Krisenregion in Ahrweiler. „Die Feuerwehr heute ist ein Hightech-Rettungsunternehmen, ihr alle seid ein Garant für die Sicherheit der Menschen im Landkreis Saarlouis“, sagte Lauer. Leider konnte der Kreisfeuerwehrverband Saarlouis nur wenige Aktivitäten anbieten, wie Bernd Paul in seinem Rechenschaftsbericht darlegte. Wie fast überall mussten zahlreiche Begegnungen und Schulungen abgesagt werden. Die Kontaktbeschränkungen betrafen auch die Feuerwehren. Umso erfreulicher, dass die Mitgliederzahlen in der Corona-Zeit nicht zurückgegangen sind. Lediglich bei der Jugendfeuerwehr und der Alters­abteilung ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Derzeit sind im Kreis Saarlouis 2110 Feuerwehrangehörige aktiv, 204 davon sind weiblich. Die Jugendfeuerwehr inklusive der Vorbereitungsgruppen hat 847, die Altersabteilung 556 Mitglieder.