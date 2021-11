Baumaßnahmen in Fraulautern : Kanalsanierung in der Lebacher Straße steht an

Kanalsanierung in der Lebacher Straße steht an

Baumaßnahmen in Fraulautern

Fraulautern Das Amt für Tiefbauwesen und Vermessung der Kreisstadt Saarlouis beabsichtigt im Laufe der kommenden Woche die Sanierung eines Abschnittes des Mischwasserkanals in der Lebacher Straße (zwischen Schwarzwaldstraße und Friedhofstraße).

Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt hervorgeht, handelt es sich dabei um eine Sanierung in geschlossener Bauweise.

Die Bauarbeiten werden zirka vier Tage andauern. Aufgrund der Lage des Kanals muss in der Lebacher Straße im Bereich des Baufeldes eine Ampelanlage eingerichtet werden. Es wird darum gebeten, bei Möglichkeit den oben genannten Bereich während der Bauarbeiten zu umfahren.

Alle Baumaßnahmen werden so geplant und durchgeführt, dass es zu möglichst wenigen Beeinträchtigungen für die Anwohner und den Durchgangsverkehr kommt, heißt es weiter. Die Stadt bittet in einer Pressemitteilung um Verständnis, wenn es trotz sorgfältiger Planung an der einen oder anderen Stelle zu Behinderungen kommen sollte.