Kandidaten stellen sich dem Podium

Volles Haus gestern Abend in der Niedtalhalle Siersburg: Wenige Tage vor der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg stellten sich die beiden Kandidaten in großer Runde ihren Bürgern. Ralf Collmann (parteilos) aus Rehlingen und Joshua Pawlak (SPD) aus Gerlfangen hatten bei der gemeinsamen Podiumsdiskussion von Saarbrücker Zeitung und Saarländischem Rundfunk die Fragen der Moderatoren Oliver Spettel (SZ) und Thomas Gerber (SR) und des Publikums zu beantworten.

Circa 600 neugierige Bürger aus der Gemeinde hatten sich in der Niedtalhalle eingefunden, um die Debatte zu verfolgen, und dabei die Chance genutzt, sich selbst ein Bild von den beiden Bewerbern um das Bürgermeisteramt zu machen. Die Wahl des Nachfolgers des langjährigen Verwaltungschefs Martin Silvanus (SPD) findet am kommenden Sonntag, 2. September, statt.