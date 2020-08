Mit 94 Jahren : Journalist und Publizist Klaus Altmeyer gestorben

Klaus Altmeyer (CDU), hier an seinem 90. Geburtstag 2016 Foto: Altmeyer

Lebach Der Journalist und Publizist Klaus Altmeyer aus Lebach ist gestorben. Er wurde 94 Jahre alt. Bis vor einem Jahr lebte er noch in seinem Haus, bis er die letzten Monate in Losheim in der Residenz untergebracht war.