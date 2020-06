Neue Gebäude für die Flüchtlinge : Landesaufnahmestelle in Lebach soll modernisiert werden

Lebach Was wird wie verändert? Dazu gabs Infos im Lebacher Stadtrat.

Über die Modernisierung der Landesaufnahmestelle Lebach berichtete das Landesverwaltungsamt dem Stadtrat in der Sitzung am vergangenen Donnerstag. Die Herausforderung sei dabei, „aus dem alten Bestand heraus ein neues Quartier zu entwickeln“.

Wegen des Alters der Gebäude sei der weitere Erhalt zu aufwändig geworden, hieß es. Als weiterer Aspekt ist angestrebt, die Nutzung von Gebäuden und Flächen zu verbessern. Beispielsweise sind gegenüber dem Stadion an der Schlesierallee zwei L-förmige Gebäude geplant. Sie umschließen einen Innenhof. Mit dessen Nutzung soll sich auch der optische Außeneindruck angenehmer gestalten. „Die Einrichtung wird nicht erweitert“, betonten die Vertreter der Landesverwaltung. Vielmehr ersetze man Schritt für Schritt alte Gebäude durch Neubauten. Dabei sollen die vielen Grünflächen erhalten bleiben. 2015/16 war im Rahmen der Flüchtlingskrise entschieden worden, zuerst neue Gebäude zu errichten, bevor alte beseitigt werden. Diese Vorgehensweise sei sinnvoll bei einem maximalen Bestand an Bewohnern von rund 1200 Personen. Aktuell leben dort etwa 960 Menschen.

Das erste neue Gebäude steht in der Pommernstraße 13. Entstanden ist es in der Bauphase 2016/17. Derzeit entsteht ein weiteres in der Pommernstraße 14. Dieses soll Ende September/Anfang Oktober in die Nutzung gehen. Im Laufe dieser Baumaßnahme entstehen zudem behindertengerechte Wohnungen und zusätzlich solche mit Bad sowie WC. Denn momentan gibt es auch noch Sammelduschen.