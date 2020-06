Pläne der Knappschaft : ctt will Krankenhaus Lebach nicht verkaufen

ctt will Krankenhaus Lebach nicht verkaufen

Das Caritas-Krankenhaus in Lebach soll auch künftig von der ctt betrieben werden. Foto: Joshua Schwinn

Lebach Damit dürften sich Überlegungen des Knappschaftsklinikums zur Übernahme vorerst erledigt haben.

Die Cusanus-Trägergesellschaft Trier (ctt) will am Caritas-Krankenhaus Lebach festhalten. Der katholische Träger erteilte Überlegungen des Knappschaftsklinikums Saar zur Übernahme des Hauses eine klare Absage. „In Rücksprache mit der Geschäftsführung der ctt darf ich Ihnen mitteilen, dass von unserer Seite kein Interesse an dem Verkauf des Caritas-Krankenhauses Lebach besteht“, erklärte eine Sprecherin der SZ.