90. Geburtstag von Verleger Klaus Wagenbach : Ein Freibeuter im Namen der Literatur

Frankfurt Das Leben des Verlegers Klaus Wagenbach vereint RAF-Texte mit Franz Kafka und Toscana-Fraktion. An diesem Samstag feiert er seinen 90. Geburtstag.

Sein Herz schlägt links. Daran hat Klaus Wagenbach nie einen Zweifel gelassen. Er ließ ein Manifest der „Roten Armee Fraktion“ (RAF) drucken, publizierte das Fernsehspiel „Bambule“ von Ulrike Meinhof. 1976 hielt er eine Grabrede für die RAF-Terroristin: Sie sei an den „deutschen Verhältnissen“ zugrunde gegangen. Damals galt Wagenbach als das Enfant terrible unter den deutschen Verlegern. Am 11. Juli feiert er nun hoch geachtet seinen 90. Geburtstag: Einen Vertreter eines „linken Bürgertums im Geist des französischen Citoyens“ nannte ihn Literaturkritiker Helmut Böttiger im Deutschlandradio. 2018 wurde sein Verlag mit dem erstmals ausgelobten Berliner Verlagspreis ausgezeichnet, 2020 mit dem Deutschen Verlagspreis. „Klaus Wagenbach ist für mich immer ein Vorbild gewesen: ein Verleger im ursprünglichen Sinn, unbeugsam bei der Qualität seines Verlagsprogramms“, sagt die Münchner Verlegerin Antje Kunstmann, „ein Mensch mit Haltung, Humor, liebenswürdig und immer hilfsbereit, wenn man Fragen hatte.“ In den 60er und 70er Jahren galt Wagenbach als ein Sprachrohr der Außerparlamentarischen Opposition (APO). 1974/75 verlor er mehrere Prozesse, unter anderem wegen der Veröffentlichung des RAF-Manifests, und erhielt eine Haftstrafe von neun Monaten auf Bewährung. Die DDR verbot dem Verleger zeitweilig Ein- und Durchreise, weil er Wolf Biermanns Lyrikband „Die Drahtharfe“ verlegt hatte.

Sein Geschichtsbewusstsein ist vom Nazi-Regime und vom Zweiten Weltkrieg geprägt. Sein Elternhaus in Berlin-Tegel wurde ausgebombt. „Noch immer geht er am liebsten am Tegeler Fließ spazieren, heute grasen dort Wasserbüffel“, sagt seine Ehefrau Susanne Schüssler, die den Wagenbach Verlag seit 2002 weiterführt. Auch Franz Kafka hat ihn geprägt. Dessen Romane lernte er in Frankfurt am Main kennen, wo er ab 1949 eine Buchhandelslehre absolvierte. Fritz Hirschmann, Herstellungsleiter bei S. Fischer, drückte ihm Kafkas „Prozess“ in die Hand. 1951 schrieb sich Wagenbach für Germanistik, Kunstgeschichte und Archäologie an der Frankfurter Goethe-Universität ein und promovierte 1957 über Kafka. Später veröffentlichte er eine rororo-Monographie über den Prager Schriftsteller.