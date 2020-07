Heimatgeschichte : 330 Seiten Details aus der Dorfgeschichte von Beaumarais

Das Lebensmittelgeschäft von Mathias Eichhorn, hier mit seiner Schwester Marga, ist einer der zahlreichen ehemaligen Betriebe in Saarlouis-Beaumarais, die im neuen Buch vorgestellt werden. In diesem Haus befindet sich heute das Dorfhaus Beauamrais. Foto: Foto: Hans Nicola

Beaumarais Seinen zweiten Band über die Ortsgeschichte legt der Verein für Mundart und Geschichte Beaumarais vor. Das Buch mit zahlreichen Beiträgen kundiger Autoren wird auf der Vauban-Insel vorgestellt.

Da viele dorfgeschichtlichen Themen in diesem ersten Band aus Platzgründen nicht berücksichtigt werden konnten, erscheint nun ein zweites Buch mit 330 reich bebilderten Seiten. Auf diese Weise knüpft der Verein an die Aufarbeitung der Dorfgeschichte an und präsentiert erneut eine Vielzahl spannender Aufsätze. Für den aktuellen Band konnten auch neue Autoren gewonnen werden, darunter der Journalist Johannes Adam, der die Geschichte des Kirchenchores Cäcilia zu Papier gebracht hat.

Aus dem abwechslungsreichen Leben des Grafikers und Fotografen Hans Nicola berichtet Sabine Schmitt. Heinrich Pütz, der eine Vielzahl von Anekdoten zu erzählen weiß, hat einen detaillierten Augenzeugenbericht zu besonderen Ereignissen im Zweiten Weltkrieg ausgearbeitet. Das Deutsche Rote Kreuz war Thema von Klaus-Rudi Faust. In seinem Aufsatz beschreibt er Aufbau und Entwicklung der Hilfsorganisation in Beaumarais. Peter Franz und Jürgen Baus recherchierten gemeinsam die Historie der früheren Beaumaraiser Feuerwehr.

Esther Reichmann hat ihren Aufsatz zur Geschichte des Gesangvereins aus dem ersten Band fortgesetzt. Monika Franz beschäftigte sich mit den Beaumaraiser Unternehmen und trug die umfangreiche Zahl an Gaststätten, Einzelhandel- und Handwerksbetrieben, von denen es heute nur noch wenige in Beaumarais gibt, zusammen. Volker Felten, in dessen Verlag das Buch erscheint, wirft in seinem Aufsatz einen Blick auf die Historie der Pfadfinderschaft des Saarlouiser Stadtteils. Weitere Kapitel befassen sich mit der Beaumaraiser Siedlung und den Kriegerdenkmalen.