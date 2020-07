1. FC Kaiserslautern : Halle feiert nach Remis gegen den FCK

Halle/Kaiserslautern 3. Fußball-Liga: Der 1. FC Kaiserslautern spielt am Mittwochabend 1:1 beim Halleschen FC – den Gastgebern reicht der Punkt zum Klassenerhalt. Eintracht Braunschweig steigt in die 2. Bundesliga auf. Preußen Münster muss runter in die Regionalliga.

Dass Stürmer Timmy Thiele vom Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern am Mittwochabend durch seinen Ausgleichstreffer zum 1:1 (1:0)-Endstand dem Halleschen FC den Heimsieg verdarb, war den Gastgebern am Ende herzlich egal. Denn der eine Punkt reichte den Hallensern, um einen Spieltag vor Saisonende den Klassenerhalt in trockene Tücher zu packen. Der FCK indes, der den Nichtabstieg bereits in der Vorwoche klargemacht hatte, durfte sich zumindest über das vierte Spiel in Serie ohne Niederlage freuen.

Im Erdgas-Sportpark tat sich in der Anfangsphase nicht viel. Terrence Boyd verzeichnete per Kopfball die erste kleinere Chance für die Gastgeber (11. Minute). Gefährlich wurde es aber erstmals sechs Minuten später auf der Gegenseite. FCK-Außenverteidiger Dominik Schad flankte von rechts – die Direktabnahme von Hendrick Zuck parierte Halles Torhüter Kai Eisele.

Anschließend erspielten sich die Hausherren ein leichtes Übergewicht. Dennoch schien es, als würden die Mannschaften ohne Tore die Seiten wechseln. Doch in der 45. Minute leistete sich FCK-Verteidiger André Hainault ein folgenschweres Foul an Boyd. Den fälligen Freistoß zirkelte Jonas Nietfeld aus 17 Metern vorbei am machtlosen FCK-Torwart Avdo Spahic in die rechte Ecke.

Im zweiten Durchgang gelang Halle in der Offensive nicht mehr viel. Doch auch die Lauterer Angriffsbemühungen waren abgesehen von einem Distanzschuss von Florian Pick (52.) zunächst überschaubar.

Doch in der 67. Minute glichen die Roten Teufel aus dem Nichts aus. Christian Kühlwetter wurde auf der rechten Seite nicht angegangen. Nach seiner Flanke befand sich auch die Innenverteidigung der Hallenser im Tiefschlaf. Thiele musste aus kurzer Distanz nur noch den Fuß hinhalten – 1:1.

Im Anschluss war der FCK die bessere Mannschaft. Halle zog sich in dem Wissen, dass ein Zähler bei den Zwischenständen auf den anderen Plätzen zum Klassenerhalt reichen würde, weit zurück und überließ den Roten Teufeln das Mittelfeld. Kapital daraus schlagen konnte der FCK, der am Samstag (14 Uhr) sein letztes Saisonspiel gegen Tabellenführer Bayern München II bestreitet, aber nicht. Zehn Minuten vor dem Ende vergab Thiele die letzte Chance der Pfälzer.