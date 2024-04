Berlin Volksbühne verabschiedet verstorbenen Intendanten Pollesch

Mit einer Art buntem Wettbewerb ist die Gedenkfeier für den verstorbenen Intendanten René Pollesch an der Berliner Volksbühne eröffnet worden. Zu einem Ballroom unter dem Motto „Give Me Life: The Free Agent Kiki Ball“ liefen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Donnerstag auf einem Laufsteg im Sternfoyer des Theaters. Bei dem Wettbewerb traten sie zu DJ-Musik in verschiedenen Kategorien wie etwa Tanz an. Bei der Ballroom-Kultur handelt es sich um eine in New York etablierte Bewegung aus der queeren Szene.