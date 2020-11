Historischer Kalender Lebach : Höfe, Häuser und ihre Geschichte

Lebach Wer sich mit dem Historischen Kalender Lebach befasst, kann auch viel über die Orts- und Familiengeschichte erfahren.

Beschrieben werden folgende Gebäude in Lebach: das Amtsgericht, das Haus Bas-Ännen am Kreisel Scherer, ein typisches Bergarbeiter-Bauernhaus in Falscheid, das Bienenhaus Eckert in Jabach, die Häuser der Leysiedlung am Schützenberg, das Haus Haubert in der Tholeyer Straße, das Pickard Café an der Theelbrücke, das Haus Strässer-Irsch an der Bahnunterführung, das Irmelshaus in Landsweiler, das Marxenhaus in Falscheid und das Rauenhaus in Niedersaubach. Das Dezemberblatt zeigt oft übersehene Kunstwerke an Lebacher Häusern. Wann und von wem wurden die Gebäude errichtet, wer hat darin gelebt, womit haben die Bewohner ihren Lebensunterhalt bestritten? Diese Fragen interessieren viele Leserinnen und Leser der Kalender. Die Beiträge der Autoren zu den einzelnen Monatsbildern geben Antworten auf die Fragen und sollen die Interessenten dazu anregen, sich weiter mit der Lebacher Orts- und Familiengeschichte zu befassen.