Kunstkalender für St. Ingbert : Albert Weisgerber-Kunstkalender ist ab sofort im Handel erhältlich

St. Ingbert Die Albert-Weisgerber-Stiftung hat einen neuen hochwertigen Kunstkalender für das Jahr 2021 herausgegeben. Das Titelbild des DIN A2 großen Kalenders schmückt ein Selbstbildnis Albert Weisgerbers als Unteroffizier in Uniform.

Für das Januar-Motiv hatte die Stiftung bereits im Sommer die St. Ingberter Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, unter drei Weisgerber Gemälden ihren Favoriten auszuwählen. Weisgerbers impressionistische Ansicht des schneebedeckten „Jahrmarktes in Kufstein“ ging bei der Aktion als erstplatziertes Motiv hervor. Weisgerber stellt in dem Gemälde das bunte Treiben eines Jahrmarktes in dem Tiroler Städtchen Kufstein am Inn dar. Der Künstler malte das Bild im Jahr 1907 auf seiner Hochzeitsreise, die ihn auch nach Österreich führte. Die mit Schnee bedeckten Dächer der Marktbuden und historischen Häuser des bekannten Ausflugsortes präsentieren sich in einem winterlichen Kleid.