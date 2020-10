Traurige Nachricht : Carnevalverein Lebach 1976 sagt Session ab

Eine so heitere Stimmung, wie hier bei der Kappensitzung im Februar, wird es in der kommenden Session für den Carnevalsverein Lebach nicht geben. Foto: Merkel Carolin/Carolin Merkel

Lebach „Es ist eingetreten, was wir so lange wie möglich nicht wahrhaben wollten: auch wir müssen unsere Veranstaltungen trauernden Herzens absagen.“ So lautet am Dienstag die Botschaft des Carnevalvereins Lebach 1976.