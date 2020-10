Online-Lesung mit Lebacher Buchhändlerin : Titus Müller präsentiert sein neues Buch

Lebach Der Autor gibt mit Anne Treib eine Online-Lesung.

(red) Schneidig, selbstbewusst, charmant – so erobert der aus armen Verhältnissen stammende Franz Tausend 1924 die Welt. Um ihn geht es in dem neuen Roman „Die goldenen Jahre des Franz Tausend“ von Titus Müller. Der Leipziger Autor liest am Dienstag, 3. November, mit Anne Treib von buch&papier um 19 Uhr online aus seinem Buch vor und erzählt von dem Mann, der behauptet, auf geheimnisvolle Art und Weise Gold in großen Mengen herstellen zu können.